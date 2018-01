Medellín na briga por vaga no Grupo 1 O Independiente Medellín (COL) venceu por 2 a 0 o América de Cáli (COL) na noite desta terça-feira e está na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores deste ano. Os gols foram de Diego Alvarez e David Montoya. É que com os três pontos desta vitória o Independiente se mantém na terceira colocação, mas chega a sete pontos, ficando a dois do próprio América (segundo colocado) e a três do líder Atlético-PR. A definição dos dois classificados será na última rodada, com os jogos Atlético-PR x Independiente e América x Libertad (PAR), ambos no dia 10/5. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.