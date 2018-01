Médico alerta Maradona sobre os riscos de outra recaída O diretor do Sanatório Güemes, Héctor Pezzella, alertou o ex-jogador do futebol argentino, Diego Armando Maradona, nesta quinta-feira, para não colocar sua vida novamente em risco. "Ele precisa entender que este foi um golpe a mais a seu organismo. Portanto, não pode continuar cutucando o diabo com vara curta nem prosseguir com agressões a si próprio", afirmou Pezzella, que comandou o tratamento que Maradona recebeu durante 13 dias para recuperá-lo de uma hepatite tóxica provocada. O ex-astro possui um longo currículo de ´cutucar´ a morte. Em 2000, teve uma overdose de cocaína que quase o matou. Em 2004, teve uma nova overdose que o deixou em coma vários dias; semanas depois, sofreu uma intensa indigestão. Ao longo da última década, Maradona também envolveu-se em acidentes de carros e brigas. Em declarações à imprensa, Pezzella sustentou que os médicos avisaram Maradona sobre as complicações que poderia ter caso tenha uma recaída em sua dependência do álcool. No entanto, a resposta do ex-jogador foi ambígua. "Ele não respondeu nem sim nem não. Só acenou com a cabeça." Pezzella considera que Maradona não deve protagonizar excessos que coloquem sua vida em perigo. "Se ele acha que é um Deus, é preciso explicar-lhe que é tão humano e mortal como cada um de nós." O ex-jogador deixou o Sanatório Güemes no início da madrugada desta quarta-feira. Poucas horas depois, em declarações ao canal de TV "TyC", afirmou que pretende ir ao clássico entre Boca Juniors e River Plate, neste domingo, no estádio de La Bombonera, onde possui um camarote. Maradona deixou claro que estará presente para torcer ´pela rapaziada´ mesmo que precise ir "com soro, com uma ambulância, com um médico, com seja lá o que for necessário." Os analistas esportivos temem que ´El Diez´ (O Dez), fora do hospital, volte à ciranda de festas, consumo de champanhe e excessos gastronômicos. Fora de si e alcoolizado Foram divulgadas nesta quinta imagens de Maradona antes da internação, onde estava alcoolizado e fora de si, de acordo com o programa Los Professionales de Siempre, da TV argentina. Acompanhado de dois irmãos, Maradona tenta conversar com amigos, mas não consegue. O médico Alfredo Cahe, demitido recentemente pelo ex-jogador, atestou a veracidade do vídeo.