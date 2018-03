Médico apela para técnicos não fumarem Carlo Ancelotti e Marcello Lippi recorrem ao cigarro para aliviar a tensão que sentem na beira do campo, quando estão dirigindo suas equipes. Mas, se aceitarem a proposta feita pelo médico Umberto Tirelli, terão de encontrar uma nova maneira de domar o nervosismo durante a partida desta quarta-feira em Manchester. Integrante da Comissão Italiana de Oncologia, Tirelli sugeriu que os dois treinadores dêem exemplo e não fumem. ?Eles são figuras públicas e a tevê os mostra para milhões de espectadores. Seria um belo exemplo se Ancelotti e Lippi deixassem de fumar.? O médico italiano quer que os treinadores de Milan e Juventus se antecipem ao esforço coletivo marcado para sábado, quando será celebrado o dia mundial de combate ao fumo. ?O esporte e o tabaco não podem andar juntos. Espero que Ancelotti e Lippi aceitem a minha proposta, porque o fato de eles fumarem influencia negativamente as pessoas que acompanham as partidas pela tevê.? Tirelli deu até uma receita para que os treinadores consigam passar o jogo inteiro sem acender um cigarro. ?Eles poderiam mascar chicletes de nicotina. Isso os ajudaria a evitar a tentação de fumar num jogo tão importante e cercado por tanta tensão. Os dois foram grandes jogadores (Ancelotti defendeu Roma e Milan e Lippi jogou na Sampdoria) e tenho certeza de que serão capazes de fazer esse sacrifício para dar exemplo a todas as pessoas que amam o futebol.? Telê Santana, que dirigiu o Brasil nos Mundiais de 1982 e 1986, mastigava palitinhos durante os jogos para driblar o nervosismo. Durante os treinamentos, fazia campanha antitabagista e dava sermões nos jornalistas que estivessem fumando. Na Itália, há outro treinador de ponta que é famoso por fumar muito à beira do campo: o argentino Héctor Cúper, da Inter. Seu compatriota Daniel Passarella, que comandou a seleção argentina na Copa de 98 e hoje trabalha no futebol mexicano, também é do tipo que acende um cigarro atrás do outro durante as partidas.