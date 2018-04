Médico ataca família de Maradona Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, declarou nesta quinta-feira que a família de "El Diez" (O Dez), possui mais interesse no dinheiro do ex-jogador do que em sua alquebrada saúde. Cahe sustentou que "ninguém pensa em Diego" e que a situação de indefinição sobre sua partida para Cuba é "prejudicial". Maradona conseguiu na quarta-feira a autorização para viajar para Havana, a capital cubana, para começar ali um rigoroso tratamento contra as drogas. O ex-jogador partiria para a ilha caribenha nos próximos dias. O dia da viagem ainda não está definido. O ex-jogador obteve a autorização da Justiça só depois que sua família concordou com a viagem. No entanto, a família estipulou como condição sine qua non que se Maradona deixar o tratamento no Centro de Saúde Mental (Cesam), ele será enviado imediatamente para Buenos Aires. Cahe criticou a família de Maradona, denominando-a de "um entorno tão ou mais patológico do que ele tinha antes", em referência ao grupo "suspeito" de amigos que o cercava até o começo deste ano. O médico disse que a família do ex-jogador usa frases como "meu benzinho, você quer que traga uns docinhos?" para depois "te enfiar uma punhalada". No entanto, o próprio Cahe é uma figura controvertida, já que ele é conhecido como "o médico das estrelas", por ter em sua lista de clientes uma série de artistas da TV, modelos e empresários. Além disso, o médico não perde a chance de aparecer diversos analistas esportivos consideram que Cahe - que é médico de Maradona desde que este tinha 16 anos - é um dos responsáveis pela decadência física do ex-jogador.