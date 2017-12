Médico barra Tenorio para o jogo contra a Alemanha O atacante Carlos Tenorio, um dos destaques do Equador na Copa do Mundo, sofreu uma lesão no tornozelo direito neste sábado e dificilmente disputará a partida contra a Alemanha, que decidirá a primeira posição do Grupo A. "Tenorio será o único desfalque para esse jogo, por causa da lesão no tornozelo que ele sofreu na partida contra a Costa Rica. A contusão é leve, mas ele vai precisar de uns cinco dias para se recuperar", explicou o médico do Equador, Ruben Santamaría. Entretanto, o técnico Luis Fernando Suárez discordou da recomendação do médico e quer que o atacante participe do jogo contra os alemães. "Ele é forte. Tenho certeza que ele vai se recuperar e jogar", contou o treinador. Para ficar com a primeira posição do grupo, o Equador precisará de um empate contra a Alemanha, já que a equipe tem um saldo de gols melhor do que os alemães (5 contra 3). O jogo acontecerá na próxima terça feira.