Médico da Fifa sugere limitar jogos Jiri Dvorak, responsável pelo setor médico da Fifa, sugere limitação na quantidada de de jogos que os atletas devam disputar por temporada. Em sua avaliação, a atividade excessiva, por conta de calendários cada vez mais carregados, provoca queda de desempenho e contusões freqüentes. Mas, na entrevista publicada neste domingo pelo jornal The Observer, de Londres, ele não esclarece qual seria o número ideal de partidas. "Há normas a respeito da quantidade de horas que um motorista profissional pode dirigir", lembrou Dvorak. "Criar um teto para as partidas pode ser benéfico para a saúde dos jogadores." O jornal inglês cita exemplo doméstico para provar que a proposta do médico faz sentido. O francês Patrick Vieira, capitão do Arsenal, jogou 66 partidas na temporada de 2001-02, entre amistosos e compromissos oficiais. "Alguns chegam a 70 jogos por ano, isso aumenta risco de lesões e o custo delas, em termos técnicos e financeiros", pondera Dvorak. Ele lembrou que o cansaço fez com que astros como Owen, Luis Figo e Zidane disputassem o Mundial da Coréia e do Japão em condições físicas precárias. O francês Robert Pires nem viajou, porque foi operado pouco antes do torneio. A Fifa estuda os efeitos do calendário sobre a ?vida útil? dos jogadores e pode abrir discussão nos encontros do Comitê Executivo previstos para segunda e terça, em Zurique. A comissão também vai analisar mudanças nas arbitragens.