Médico da seleção garante que Ronaldo se livrou das bolhas O médico da seleção brasileira, José Luiz Runco, garantiu nesta terça-feira que o atacante Ronaldo está livre de qualquer problema causado pelas bolhas no calcanhar esquerdo, que apareceram durante o amistoso contra a Nova Zelândia, em Genebra (Suíça), no último domingo. "Se tivesse jogo hoje, o Ronaldo jogaria sem problemas. As bolhas estão cicatrizadas", disse Runco, em entrevista durante o treino físico e tático, o primeiro na Alemanha, realizado no CT SportPark, em Königstein. O problema das bolhas foi causado pela costura interna da chuteira usada por Ronaldo no amistoso. Como o calçado era novo, o atacante ficou incomodado por causa do forte atrito com a pele - uma das bolhas, segundo o médico, já estava em carne viva. "O tratamento do Ronaldo foi apenas curativo e o uso de uma pomada. Já está tudo resolvido", afirmou Runco. Com relação ao resto do elenco, o médico ressaltou que nenhum jogador está com qualquer tipo de problema para a seqüência dos treinamentos. "Eles estão fazendo um trabalho profilático para evitar qualquer lesão", contou Runco. A seleção fará sua estréia na Copa contra a Croácia, no dia 13, em Berlim.