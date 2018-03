Médico da seleção já está em Paris para acompanhar situação de Neymar

RIO - O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, já está em Paris para acompanhar a situação do atacante Neymar, que sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito na vitória do PSG diante do Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no último domingo. Apesar de o clube francês ainda não confirmar, a tendência é de que o craque brasileiro tenha de passar por cirurgia e só volte aos gramados em maio.

+ Neymar passará por cirurgia e só volta ao futebol em maio, um mês antes da Copa

+ Técnico do PSG diz que clube ainda não definiu se Neymar será operado

Lasmar estava na Rússia participando de um seminário sobre a Copa do Mundo, e tinha retorno para o Brasil marcado para esta terça. A viagem de retorno já tinha conexão prevista para Paris, e com a confirmação da lesão de Neymar o médico da seleção decidiu ficar na capital francesa para acompanhar de perto a situação do atacante brasileiro.

Apesar disso, a comissão técnica da seleção mantém cautela sobre a lesão do atacante e não deverá se manifestar sobre a situação clínica de Neymar - a intenção é não causar nenhum tipo de ruído com o PSG. A tendência, inclusive, é que Rodrigo Lasmar volte para o Brasil já na quarta-feira.

A contusão de Neymar foi um dos motivos que levaram a comissão técnica da seleção a adiar em dez dias a convocação do Brasil para os jogos com a Rússia e Alemanha. Prevista para a próxima sexta-feira, 2, a lista será divulgada apenas no dia 12. Segundo o coordenador de seleções, Edu Gaspar, há cinco selecionáveis que estão se recuperando de lesão no momento.