Médico da seleção vai falar com a imprensa antes do treino O assessor de imprensa da CBF, Rodrigo Paiva, disse nesta quinta-feira, para inúmeros jornalistas que estão na porta do Hotel Kempinski, em Königstein, que o médico da seleção, José Luís Runco, vai explicar a situação do atacante Ronaldo pouco antes do treinamento marcado para as 16h45 (11h45, no horário de Brasília). O médico estará junto com os jogadores na chamada ´zona mista´, local em que podem dar declarações à imprensa. Espera-se que, na ocasião, Ronaldo atenda aos jornalistas. Paiva disse que o atacante está bem, tanto que fez exercícios durante a manhã e vai treinar com o grupo durante a tarde. Rodrigo Paiva ressaltou ainda que a CBF tratou o assunto do novo problema de Ronaldo com transparência. "Não aconteceu nada além do que foi divulgado", garantiu. De acordo com o assessor de imprensa, depois de comunicados pelo jogador a respeito da dor de cabeça e da tontura, ele foi levado a um hospital de Frankfurt para ser submetido a diversos exames, dentre eles uma endoscopia. De volta à concentração, e confirmada a ausência de problemas mais sérios, a comissão técnica se reuniu por volta das 10 horas da noite (horário local) e decidiu emitir uma nota oficial por volta da 1 da manhã.