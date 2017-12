Médico definirá escalação do Santos Giovanni, Paulo César, Basílio, Bóvio e Fabinho eram os jogadores que preocupavam a comissão técnica do Santos na tarde desta sexta-feira e o técnico Gallo já confirmou que Bóvio e Paulo César estão vetados. "Quanto aos outros, vamos aguardar a avaliação de amanhã (sábado) cedo". Assim, mais uma vez o treinador terá problemas para escalar o time, que enfrenta o Botafogo, neste domingo, no Rio de Janeiro. O meia Léo Lima, expulso contra o Brasiliense, é desfalque certo. Mas o médico Carlos Braga já anunciou que Paulo César, Bóvio e Fabinho estão fora do jogo e nem devem viajar. A ressonância magnética em Giovanni não acusou qualquer contusão, mas mesmo assim ele poderá ser poupado. "Ele não teve férias, nem pré-temporada e pode dar uma parada para passar por um período de recuperação?, anunciou Braga. A partir de agora, os jogadores contundidos farão um fortalecimento antes de voltar à equipe. O cansaço de Giovanni já preocupava o técnico Gallo antes do jogo contra o Brasiliense. "Por isso, escalei o jogador no ataque para dar um respiro e mesmo assim ele não agüentou. Se estivesse no meio, seria pior ainda". Gallo revelou que o clube tem tomado um cuidado muito grande com o meia porque ele é um jogador importante para a equipe. Braga vai conversar neste sábado com Giovanni e Basílio para decidir se serão mesmo poupados. Preocupado com o grande número de contusões na equipe, o presidente Marcelo Teixeira convocou a comissão técnica para uma reunião na manhã desta sexta. Gallo desmentiu a informação de que o dirigente havia estranhado a situação, questionando se alguns jogadores estariam encostando o corpo. "Foi uma reunião de trabalho que a gente faz praticamente todas as semanas. Foram apresentados alguns problemas que são normais dentro de um clube". O treinador confirmou que manterá o zagueiro Ávalos como titular, depois de ter marcado contra o gol que deu o empate ao Brasiliense no último minuto de jogo. "Ele foi um dos melhores em campo. Aconteceu a falha, o jogador ficou extremamente chateado, como todos nós, num momento que não podia. Foi um erro individual, mas isso é do futebol, que é apaixonante porque é imprevisível".