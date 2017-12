Médico denuncia três casos cardíacos Pelo menos três jogadores da Série A do Brasileiro têm algum tipo de alteração cardíaca. Apesar de não correrem risco iminente, teriam de passar por tratamento, segundo o médico Nabil Ghorayeb, que faz a denúncia, sem revelar o personagem. Dois casos são mais simples, de doença de Wolf-Parkinson-White - uma taquicardia, com tratamento de cauterização de um circuito elétrico a mais no coração. "É simples, com o jogador voltando normalmente", diz Ghorayeb, do Instituto Dante Pazzanese e Hospital do Coração. Fernando Baiano e Cris passaram por isso, há cinco anos. O terceiro caso é de cardiopatia congênita, segundo o médico. "Se não fosse atleta, o tratamento poderia ser com medicação. Como atleta, precisa ser operado para voltar à atividade, apesar de não sentir nada. Esse atleta está se decidindo. Não é caso de risco iminente, mas poderia ser a médio e longo prazo. O tratamento é com coração aberto ou por cateterismo. Se o indivíduo tem até 20 anos, o resultado é muito bom; depois dos 30 ou 35 é mais trabalhoso. Mas o médico sugere. Ele não veta nada." Em mais de 25 anos examinando atletas no hospital Dante Pazzanese (o precursor foi o São Paulo, em 1971, seguido por Corinthians, Palmeiras e Juventus), Nabil Ghorayeb encontrou 8% de anormalidades cardíacas em cerca de 4 mil atletas até 35 anos. "Acabei de vir do congresso da Fifa no México e em termos de país a Itália tem dados. Foram examinados 33 mil em 34 anos e 3% tinham algum tipo de problema cardíaco: são 1.050 atletas." Nabil Ghorayeb esteve no I Fórum de Atuação Médica no Futebol, encerrado nesta terça-feira na Associação Médica Brasileira, em São Paulo. Recomendações básicas, como pré-avaliação de jogadores, ou ter médico responsável pelo departamento nos clubes - cargos muitas vezes ocupados por leigos, nomeados politicamente - foram discutidas. Sugestões irão para a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte para serem normatizadas, esperando que se transformem em leis. Foram debatidos direitos e deveres dos médicos, relação com atletas, técnicos, dirigentes, mídia, estrutura de clubes, como explicou o médico Samir Daher, coordenador. Uma das sugestões é a pré-avaliação - que não é obrigatória, como se pensa. "Haveria exames anuais, cardiológicos, ortopédicos, laboratoriais, sob responsabilidade do departamento médico dos clubes. Os maiores têm, mas é preciso padronizar. O problema é que há muitos casos de limitação financeira." E essas avaliações teriam de ser feitas também nas categorias de base (em 21% de exames de crianças de 7 a 14 anos, segundo Ghorayeb, há "problema a esclarecer" - daí a importância da triagem "lá atrás"). Ricardo Munir Nahas, presidente da SBME, diz que atletas com problemas podem ter treinos adaptados. "A reivindicação é que técnicos e dirigentes ouçam os médicos, que tenham a consideração de outros departamentos. Queremos dar suporte ao médico para isso. O atleta precisa de cuidados e, às vezes, não só como atleta, mas também como doente.