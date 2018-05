Médico diz como Maradona foi salvo após overdose de cocaína

O médico uruguaio Jorge Romero afirmou que uma decisão tomada pelo ex-representante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, foi crucial para salvar a vida do atual técnico da seleção argentina de futebol.

"Sabe quem salvou a vida de Maradona? Coppola. Quando avaliei a situação, adverti que Maradona morreria se não recebesse rapidamente um médico intensivista. Ele me disse que não e que 'Maradona viveria ou morreria' comigo. Nenhuma ambulância teria chegado a tempo", contou Romero, considerado um dos responsáveis pela sobrevivência do ex-jogador argentino após uma overdose de cocaína.

O episódio ocorreu em quatro de janeiro de 2000, quando Maradona foi levado em estado grave ao hospital Cantegril, de Punta del Este. "Não encontrei Maradona, mas um homem morrendo. Estava em estado de coma, deitado em um sofá. Pensei que se Maradona morresse nessas condições, minha carreira acabava", recordou Romero, que, na época, tinha 38 anos.

O médico uruguaio também lembrou do trajeto feito com o ex-jogador de uma fazenda onde ele se encontrava até o centro médico, em que tentou manter Maradona respirando.

Atualmente, Maradona cumpre suspensão devido às suas declarações consideradas ofensivas após classificar a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2010.

Nessa competição, a ser realizada a partir de 11 de junho na África do Sul, a Argentina faz parte do Grupo B ao lado de Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.