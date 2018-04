Médico diz que Eto'o estará pronto para jogar em até um mês

O médico Ramon Cugat, responsável pela operação do atacante camaronês Samuel Eto'o, do Barcelona, acredita que o jogador estará pronto para retornar aos gramados dentro de três ou quatro semanas. Eto'o sofreu uma ruptura parcial do tendão do músculo reto anterior da perna direita na goleada de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, da Itália, na disputa do Troféu Joan Gamper, em 29 de agosto. No dia 1.º de setembro, o atacante foi operado e recebeu do médico um prognóstico de recuperação de aproximadamente três meses. Cugat, que supervisiona semanalmente a recuperação do camaronês, acredita que Eto'o estará em condições de jogar "daqui a três ou quatro semanas". "A decisão é do jogador porque a esta altura o médico não manda. Pode aconselhar e supervisionar, mas a decisão final de quando voltará a jogar corresponde a Eto'o e ao corpo técnico" do Barcelona, afirmou. Dois meses após a cirurgia, o atacante realiza exercícios no ginásio para recuperar a forma com o preparador físico do Barcelona, Juanjo Brau. Segundo Cugat, Eto'o está muito próximo de receber alta, mas não deve se precipitar para evitar uma recaída. As ecografias realizadas pelos médicos mostram uma excelente evolução no quadro do jogador. "Os tendões se uniram de maneira muito satisfatória, e o quadril não está sofrendo", acrescentou.