Médico diz que Maradona está empenhado na recuperação Os rumores que circularam na quarta-feira pela Argentina sobre a morte de Diego Maradona havia morrido revelaram-se não só infundados como totalmente contrários ao momento vivido pelo ex-jogador, agora, ao que parece, firmemente empenhado em sua recuperação. "É totalmente falsa essa versão e não entendo de onde saem essas conjecturas", disse em entrevista ao jornal La Nación José Tejada, diretor-médico da Clínica Avril, onde Diego está internado desde o último dia 21 - no dia 28 de março ele teve uma crise causada por excesso de álcool e passou 15 dias internado no Sanatório Güemes, também em Buenos Aires. "Ele está bem, cumprindo com seu tratamento de acordo com o programado. Talvez tenha sido (os boatos) porque viram ingressar uma ambulância de unidade coronária e foram feitas conjecturas falsas. Mas isso é uma irresponsabilidade." Enquanto a falsa versão cruzava fronteiras, Maradona começava na quarta-feira suas primeiras experiências com conversas em grupo com outros pacientes dependentes de cocaína e álcool. Um médico da clínica tentou tranqüilizar ainda mais os milhões de fãs de Maradona: "Ele está mais sociável e não se fecha. Conversa com seus companheiros e assiste televisão na hora do almoço e na sala de jogos. Está muito melhor do que antes." Os médicos da clínica até planejariam, segundo a mesma fonte, autorizar, em pouco tempo, visitas a Diego, uma vez que ele está lúcido e sente falta da família. A princípio, o craque passaria dois meses isolado e a clínica não faria pronunciamentos - mas mudou de idéia nesse caso depois dos boatos.