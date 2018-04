Médico diz que Ronaldinho tem 70% de chances de jogar

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o médico da seleção brasileira, José Luiz Runco tranqüilizou a todos e afirmou que a lesão no tornozelo direito de Ronaldinho Gaúcho não é grave e que o meia-atacante tem 70% de chances de encarar o Peru, neste domingo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Veja também: Ronaldinho Gaúcho volta a treinar com a seleção brasileira Kaká pede atenção e diz que jogo contra Peru será uma guerra Descontraído na seleção, Robinho quer ser o melhor do mundo Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? "O Ronaldo treinou durante 25 minutos, o que era o esperado. Ele melhorou, ainda tem algumas limitações, mas amanhã [sexta-feira] ele treinará mais", explicou Runco. Depois de ficar de fora dos primeiros treinos da seleção, Ronaldinho participou dos trabalhos comandados pelo técnico Dunga na tarde desta quinta-feira na Granja Comary. Confessou que sentia um pouco de dor e mostrou-se inseguro em alguns lances. "Ele sentiu uma certa insegurança sim, mas temos de ter tranqüilidade. Primeiro vamos ver como ele vai evoluir e só depois tomaremos uma decisão se ele joga ou não no domingo", concluiu o médico da seleção.