Médico diz que Ronaldo não preocupa Segundo o médico da Inter de Milão, Franco Combi, Ronaldo teve apenas um estiramento muscular na perna direita e não preocupa. O atacante brasileiro sofreu a contusão nos acréscimos da partida em que seu time ganhou do Brasov, por 3 a 0, em Bucareste (Romênia), pela Copa da Uefa. Ele tinha entrado no segundo tempo e jogou 40 minutos até sair de campo mancando. ?Essa contusão não muda seu programa de recuperação?, garantiu o médico da Inter, lembrando que Ronaldo ainda está readquirindo a forma depois de ficar 17 meses parado por causa de uma cirurgia no joelho direito. Nesta quinta-feira ele estava fazendo apenas o seu segundo jogo oficial depois do retorno ao futebol. Apesar de o médico da Inter ter garantido que Ronaldo poderá continuar treinando conforme o programado, ele corre o risco de ser cortado da seleção brasileira. Convocado para o jogo do dia 7, contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa de 2002, o atacante deveria se apresentar ao técnico Luiz Felipe Scolari na próxima segunda-feira, mas a contusão pode impedir sua volta ao time do Brasil.