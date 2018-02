Médico do Bahia confirma morte cerebral do jogador Cléber

O médico do Bahia, Marcos Lopes, confirmou que o meia Cléber, de 31 anos, teve morte cerebral. O jogador estava inconsciente desde o dia 22 de outubro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) após a partida contra o ABC, de Natal, pela Série C do Campeonato Brasileiro. A constatação da morte cerebral de Cléber aconteceu na manhã desta quinta-feira, após a realização de exames no Hospital Espanhol, em Salvador, onde jogador estava internado. Agora, os médicos aguardam pelos familiares para saber se os órgãos do atleta serão doados. Cleber ficou internado por quase dois meses e teve mais dois AVCs. O último deles aconteceu nesta quarta-feira. Os dirigentes do Bahia, através de Marcos Lopes, transmitiram pêsames para a família do jogador.