Médico do Corinthians diz que será difícil Renato Augusto jogar no domingo

SÃO PAULO - É bom Mano Menezes não contar com Renato Augusto para o jogo do Corinthians contra o Flamengo, domingo no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Responsável por examinar o jogador nesta terça-feira, Joaquim Grava afirmou que é muito cedo para se saber se o camisa 8 terá condições de ao menos treinar durante a semana. "Hoje não dá para garantir que ele fique à disposição. Ele deve fazer um teste apenas na sexta-feira", afirmou o consultor médico corintiano, responsável pela cirurgia no joelho direito do jogador em 2013, o mesmo que agora está dolorido.

"Estive com ele pela manhã, conversamos e expliquei que não há nenhuma lesão e que, portanto, ele estará logo com o grupo, treinando e jogando. Mas é um processo inflamatório, de dor, e precisamos ter calma."

Além de médico, Grava serviu de psicólogo ao jogador, que ficou com medo de ter de passar por nova cirurgia e perder grande parte da temporada. "Expliquei que não será necessário uma cirurgia. Foi apenas pelo excesso de exercícios e esforço. O Renato ainda vai ajudar muito o Corinthians", garantiu o médico.

Os companheiros também apostam que o camisa 8 poderá, sim, ser decisivo nesta temporada pelo Corinthians. "O Renato tem uma cabeça muito boa, viveu bastante coisas na carreira (lesões) e acho que está bem tranquilo. Ele vai conseguir lidar bem com esse problema", disse o goleiro Cássio. "Ele continua com confiança, vinha bem nos treinos e deu azar. "

Cássio elogia a postura do companheiro e usa sua volta por cima - o goleiro também sofreu com as lesões em 2013 - para aconselhá-lo. "Todos têm uma recaída com muitas lesões. Você quer voltar, sente outra coisa, fica sem fazer nada e vê os companheiros irem para o jogo e não pode ajudar, é meio chato. Passei por isso ano passado. Ninguém quer se machucar, o Renato é um profissional, trabalha forte todo dia e espero que volte o mais rápido possível."