Médico do Corinthians projeta estreia de Alexandre Pato para daqui a 15 a 20 dias

SÃO PAULO - Apresentado na sexta-feira, dia em que fez seu primeiro treino no Corinthians, o atacante Alexandre Pato deve estrear pelo clube depois da quarta rodada do Campeonato Paulista. É essa a previsão do médico Julio Stancatti, que projeta o jogador estando em condições de jogo daqui a 15 a 20 dias.

A ideia é que Pato faça a pré-temporada junto com os jogadores que atuaram no Mundial de Clubes e que só se reapresentam, após as férias, nesta segunda-feira. "A gente acredita que ele vai ter a mesma previsão de tempo que esse grupo, que seria entre duas ou três semanas. Possivelmente as primeiras partidas do Paulista ele não deve jogar", explicou o médico, em entrevista à Rádio Globo.

O Campeonato Paulista começa no próximo fim de semana. A previsão de 20 dias de treinos coincidiria com a quinta rodada, marcada para os dias 2 e 3 de fevereiro. Até lá vão jogar os reservas e os juniores.

Stancatti evitou criticar o Milan pelas seguidas lesões de Pato, mas indicou que o jogador poderia ter tido melhor condicionamento físico. "Talvez aquele processo de transição de uma lesão para outra não tenha sido adequado e faz com que o jogador volte um pouco despreparado e comece a ter uma lesão atrás da outra. A gente não tem outra explicação", comentou o médico.