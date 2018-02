Médico do Incor diz que foi ingênuo O cardiologista Edimar Bocchi, do Incor, depôs nesta quinta-feira no 34º DP de São Paulo e disse que foi ?ingênuo? ao assinar nota conjunta com Paulo Forte, médico do São Caetano, cuja afirmação é de que a morte de Serginho foi fruto de uma fatalidade. Segundo o promotor Rogério Leão Zagallo, em entrevista à rádio Jovem Pan, Bocchi basicamente confirmou o depoimento anterior e revelou ao delegado Guaracy Moreira Filho que se fosse médico do São Caetano teria afastado o jogador da prática esportiva. Ainda de acordo com Zagallo, ele alertou o atleta e o médico do clube de que ele poderia ter uma morte súbita. Bocchi lembrou ainda que o remédio digoxina não foi receitado por ele e que um cardiologista atualizado jamais indicaria o medicamento.