Médico do México diz que Borgetti pode ficar 10 dias fora O atacante Jared Borgetti poderá desfalcar o México por boa parte da Copa do Mundo. Segundo o médico da seleção, José Luis Serrano, o jogador pode precisar de sete a dez dias para se recuperar de uma lesão no tendão da perna esquerda. "Borgetti tem uma lesão muscular de primeiro grau", disse Serrano nesta segunda-feira. O atacante irá passar por uma ressonância magnética nesta terça para saber a extensão exata e o prazo de recuperação O jogador foi substituído logo no primeiro tempo da partida de estréia do México, no último sábado, quando a seleção venceu o Irã por 3 a 1. Dependendo do tempo de recuperação, Borgetti poderá voltar à seleção somente nas oitavas-de-final, se a seleção se classificar. Outro que preocupa os médicos mexicanos é o meia Pavel Pardo, que reclamou de dores no joelho direito. O jogador sentiu a perna na comemoração do terceiro gol contra o Irã. Na próxima rodada, o México enfrenta Angola, na sexta-feira, em Hannover. No dia seguinte, Portugal e Irã jogam em Frankfurt, pelo complemento do turno do Grupo D.