Médico do Palmeiras descarta lesão grave no chileno Valdivia

SÃO PAULO - Na manhã desta segunda-feira, o meia do Palmeiras, Valdivia, deu um grande susto em todos aqueles que confiam na sua recuperação ao sair carregado do gramado da Academia de Futebol, com suspeita de uma lesão grave no tornozelo esquerdo. Os exames a que ele foi submetido, porém, indicaram que o jogador sofreu apenas um trauma e não preocupa.

"Ele está com trauma, uma lesão no tornozelo esquerdo. Mas felizmente não teve nenhum tipo de fratura nem entorse. Será tratado à base de medicamento e fisioterapia. Nesta terça faremos uma nova avaliação", explicou o médico Otávio Vilhena, que não quis dar um prazo para o retorno do meia.

Mesmo com o trauma, o meia declarou que não quer deixar os treinos. "Foi uma pancada mais forte, por isso estou com dores. Mas como ficou constatado que não tenho nada, quero voltar a treinar logo nesta terça, no máximo quarta-feira", disse.

Valdivia vai ficar em tratamento e será desfalque para a estreia do Palmeiras no Paulistão, domingo, contra o Bragantino, no Pacaembu. De qualquer forma ele já seria poupado da partida, uma vez que ainda está na reta final de recuperação do joelho esquerdo. Por causa disso, ele causou a primeira polêmica do time neste ano ao se reapresentar com quatro dias de atraso, alegando que estava fazendo tratamento no Chile. Pela manhã, Valdivia levou entrada fortíssima do zagueiro Henrique e teve de sair carregado do gramado pelo companheiro de equipe Maurício Ramos. O médico OtávioVilhena chegou a prestar o primeiro atendimento ao meia ainda no gramado. O chileno saiu chorando de campo, sentindo muita dor.

O jogador está sem atuar desde o dia 6 de outubro, quando sofreu a lesão no joelho durante o clássico com o São Paulo, pelo Brasileirão. Na ocasião, o chileno sofreu forte choque com o zagueiro Paulo Miranda. Após passar por tratamento nestes últimos meses, Valdivia está perto de disputar novamente uma partida oficial.