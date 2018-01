Médico do Real aprova Ronaldo Ronaldo está em condições físicas melhores do que no Mundial. A avaliação, para lá de otimista, foi feita por Luis Cerratosa, um dos médicos responsáveis pela saúde dos jogadores do Real Madrid. O atacante brasileiro o deixou entusiasmado, depois de submeter-se a uma bateria de exames e de testes nos últimos dias. O estiramento na coxa esquerda foi superado, os movimentos são normais e só falta agora estrear na equipe espanhola. "A condição física de Ronaldo é excelente", garantiu Cerratosa, que o acompanhou desde a chegada à Espanha, depois da tumultuada saída da Inter de Milão. "No momento, tem até mais equilíbrio muscular do que na época da Copa." Esse detalhe, na avaliação do especialista, protege a integridade do brasileiro e deve tornar menor o risco de novas contusões. "Ele está ansioso para entrar em campo", revelou Javier Miñano, preparador físico do Real Madrid. "Ronaldo está muito melhor do que havíamos planejado", ressaltou, embora não arrisque previsão para a volta. "Isso vai depender do que avaliarem os médicos, o treinador e o próprio jogador." Mas, como prova de confiança, garante que daria sinal verde para o atacante jogar logo. "Mas é preciso ter prudência." Ronaldo treina nesta quinta-feira, com o resto do elenco, e há pequena possibilidade de que faça sua estréia no sábado, diante do Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. O mais provável, porém, é que seja escalado no dia 25 para enfrentar o Genk, no Santiago Bernabeu, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.