Médico do Real desconfia de Ronaldo Ronaldo não voltará a ser como antes. O diagnóstico é de ninguém menos que o chefe dos serviços médicos do Real Madrid, Alfonso Del Corral. Ele revelou que inicialmente foi contra a contratação do brasileiro pelo clube espanhol. Mudou de idéia, mas não deixou ceticismo de lado. Entende que, vira-e-mexe, o ?Fenômeno? estará sob seus cuidados. "Ele (Ronaldo) vai fazer jogadas fantásticas, vai poder jogar 40 ou 50 partidas por ano, mas também estou seguro de que vai sofrer pequenas lesões, que vão lhe tirar da equipe por uma semana ou dez dias?, disse Corral, à Rádio Marca. "Vou ter de cuidar dele dia a dia.?? O médico revelou que sentiu "grande preocupação?? ao saber que o Real queria contratar Ronaldo. "A preocupação foi atenuada quando examinei seu joelho. Fizeram um excelente trabalho na sua articulação.? O médico da Internazionale, Francesco Combi, reagiu às declarações do colega. "Respeito a opinião de Corral, mas conheço Ronaldo melhor do que ele e garanto que não só voltará a ser como antes como terá ótima temporada?, garantiu. "Ronaldo é um jogador recuperado, embora ainda tenha de melhorar sua condição física??, acrescenteu o chefe dos médicos da Inter, Piero Volpi. Ronaldo preferiu demonstrar sua confiança. "Vou fazer muitos gols pelo Real. Este ano, não tenho desculpa. É só ver os jogadores que tenho a meu lado??, disse, sobre seus companheiros. Só rebateu o técnico do Barcelona, Louis Van Gaal, que criticou a forma como ele deixou a Inter: "A Van Gaal vou responder em campo??. Ronaldo ganhou o apóio do piloto Michael Schumacher na sua decisão de deixar o time italiano. "Conheço o Ronaldo e sei que metade do que se publicou sobre ele não é verdade.??