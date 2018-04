Médico do Santos prevê semana 'atípica' de preparação para Neymar

SANTOS - Neymar chegou a ser dúvida para enfrentar o Palmeiras no último sábado, por sentir dores na coxa esquerda, mas entrou em campo e ajudou na classificação do Santos para as semifinais do Paulistão. Como ainda não está completamente recuperado, o atacante terá uma semana "atípica" de preparação, segundo revelou o médico santista Rodrigo Zogaib nesta segunda-feira, para poder jogar contra o Mogi Mirim no próximo sábado.

O jovem astro santista começou a sentir as dores na noite de quarta-feira, quando defendeu o Brasil no amistoso contra o Chile, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ao se reapresentar no Santos na quinta, ele passou por exames que não detectaram nenhuma lesão na coxa esquerda. Mesmo assim, precisou fazer tratamento intensivo e ainda realizou um teste horas antes do clássico para poder jogar na tarde de sábado na Vila Belmiro.

Ele aguentou os 90 minutos do clássico contra o Palmeiras, mas admitiu que não jogou nas condições ideais. "Senti dores na coxa esquerda ao fazer alguns movimentos, mas não me atrapalhou", contou o atacante de 21 anos, logo depois do jogo. Assim, os médicos do Santos armaram uma semana especial de preparação para que Neymar esteja 100% no confronto com o Mogi Mirim, no próximo sábado, pela semifinal do Paulistão.

"O Neymar terá uma semana atípica, vamos tirar ele de uma série de treinamentos. Vamos fazer um tratamento com analgésico, anti-inflamatório, termoterapia, para tentar preparar ele o melhor possível para o jogo de sábado", explicou Rodrigo Zogaib, em entrevista nesta segunda-feira. "Não tem lesão nenhuma, mas ele tem um edema importante no músculo da coxa. Mas até sábado vai estar bem recuperado", completou o médico do Santos.