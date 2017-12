Médico do São Caetano se defende Ainda acreditando em conquistar o título de campeão brasileiro ou, no mínimo, garantir uma vaga para a disputa da Copa Libertadores em 2005, os jogadores do São Caetano voltaram aos treinamentos nesta terça-feira, no estádio Anacleto Campanella. Mas o que era para ser um reencontro, passou a ser um pesadelo com a ameaça do STJD de tirar até 180 pontos do clube no Campeonato Brasileiro por causa da morte de Serginho. Entre os jogadores há um clima de inconformismo e até revolta pela situação. Depois de ter que superar o trauma pela morte do companheiro, ocorrida no Morumbi, dia 27 de outubro, eles ainda convivem sob a discussão criminal e jurídica do caso. O técnico Péricles Chamusca, visivelmente preocupado, tentou aliviar a pressão: "Nossa preocupação é com a parte técnica. O resto, como esta situação do tribunal, é um problema para nossa diretoria e nosso departamento jurídico". Mas os jogadores não conseguem disfarçar a revolta. "Acho que não tem nada uma coisa com outra. Enfim, estamos aqui para fazer nosso trabalho e buscar o maior número de pontos possíveis", disse o centroavante Fabrício Carvalho, artilheiro do time com 17 gols. Suas palavras são endossadas pela maioria dos seus companheiros. Diante de tanta polêmica, enfim, o médico Paulo Forte se pronunciou, oficialmente, à tarde através de uma nota oficial. Segundo a mesma, os esclarecimentos foram feitos após autorização expressa da viúva de Serginho, Helaine de Castro Cunha Nunes Cecílio. Baseado no laudo da necropsia, o médico afirma que a "morte de Serginho foi fruto da fatalidade." Paulo Forte esclarece ainda que os exames realizados em fevereiro de 2004 não demonstraram doença hipertrófica do coração, razão apontada agora como causa do óbito. Os exames apontaram quadro físico normal, eletrocardiograma compatível com coração de atleta, e dois ecocardiogramas, exame específico para detecção de hipertrofia, também normais. Exames adicionais, ressonância magnética e cinecoronarioventriculografia (exame para indicar alguma lesão coronária), também não apresentaram hipertrofia no ventrículo esquerdo. A revisão dos exames também descartou a hipertrofia. A nota é assinada por Paulo Donizete Forte, responsável pelo departamento médico do São Caetano, e por Edimar Alcides Bocchi, cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e médico do Instituto de Cardiologia do Incor, na capital, onde foram realizados todos os exames. Resta saber, agora, até quando esse problema ainda vai atrapalhar o dia-a-dia do São Caetano, que domingo enfrenta o líder Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).