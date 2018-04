Médico está otimista com lesão de Leandro Amaral O médico do Fluminense, Victor Favilla, esteve em São Paulo nesta quarta-feira para acompanhar Leandro Amaral, que novamente sentiu problemas no joelho na terça-feira. Favilla explicou que o atacante apresentou novo inchaço, mas o motivo exato só será descoberto nos próximos dois dias. No entanto, o médico se mostrou otimista com a lesão.