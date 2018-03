Médico garante Dimba em Florianópolis De repente, Dimba se tornou fundamental para o São Caetano. O gol marcado contra o Flamengo, no último domingo, garantiu mais uma vitória do time no Campeonato Brasileiro. Por isso mesmo, o técnico Estevam Soares ficou satisfeito ao saber que a contusão que o tirou do jogo não deve ser o suficiente para tirá-lo da partida contra o Figueirense, neste sábado, pela sexta rodada, em Florianópolis. A avaliação otimista foi feita pelo médico Rubens Sampaio nesta segunda-feira. ?Não existe mais aquele incômodo na região da coxa, que doía muito após o jogo. Acredito que ele vai melhorar rapidamente?, disse o médico. Dimba sentiu dores na parte interna da coxa esquerda, perto da virilha, mas não quis culpar os adversários ou mesmo o clima de rivalidade criado antes do jogo pelo zagueiro Júnior Baiano, do Flamengo. ?O jogo foi leal, nada diferente?, confirmou. Dimba agora tem três gols pelo Azulão, sendo o artilheiro do time na competição. O São Caetano, com oito pontos, é o décimo colocado. Os jogadores voltam a treinar nesta terça-feira, às 8h30, no Estádio Anacleto Campanella.