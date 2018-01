Médico libera Gomes para jogo da seleção Depois de fazer um teste na manhã deste domingo, o goleiro Gomes foi liberado para defender o Brasil no jogo contra o Paraguai, a partir das 18 horas (horário de Brasília), na rodada final do Pré-Olímpico do Chile. Ele mostrou estar recuperado da contusão muscular na coxa direita e poderá ajudar a seleção a conquistar a vaga para Atenas - basta um empate contra os paraguaios. Gomes sentiu dores na coxa logo no primeiro chute que deu na partida contra o Chile, na sexta-feira. Mesmo assim, continuou em campo e foi decisivo para a vitória brasileira por 3 a 1. Desde então, fez tratamento intensivo para poder jogar. Na manhã deste domingo, o goleiro fez exercícios na piscina do hotel da seleção em Viña del Mar e, como não sentiu dores, foi liberado pelo médico Rodrigo Lasmar para enfrentar o Paraguai. Mas, por precaução, ele não irá bater os tiros de meta - o zagueiro Alex será o responsável.