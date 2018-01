Médico libera jogadores da Inter-SP O zagueiro Lica e o atacante Paulinho estão liberados para treinar. O departamento médico da Inter de Limeira deu alta aos dois jogadores nesta quinta-feira e ambos devem jogar no sábado, em casa, contra o Guarani. Agora, o departamento médico só tem um jogador em tratamento: o volante Valdir, que está com uma distensão muscular e continua em observação. Dificilmente ele terá condições de atuar. O técnico Sérgio Ramirez pretende esperar o coletivo marcado para a manhã de sexta-feira onde irá observar os jogadores para então definir o time titular. Já estão confirmadas as presenças de Vítor e Pintado, contratados recentemente. Os dois, ao lado do meia Caio, que ficará no banco de reservas, são as esperanças de que a má fase da Inter passe. A princípio, o time que deve enfrentar o Guarani é: Nílson; Vítor, Marcelo Heleno, Edmílson e Galego; Emerson, Pintado, Marquinhos e Luizinho Vieira; Lúcio e Alex Rossi. Atualmente ocupando a última colocação na classificação da Série A-1 do Campeonato Paulista, com dois pontos em cinco jogos, a Inter de Limeira precisa da vitória para escapar da zona de rebaixamento.