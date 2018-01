Médico manda Luizão ficar tranqüilo O médico Joaquim Grava garantiu nesta segunda-feira que a contratura no músculo adutor da coxa direita do atacante Luizão, do Corinthians, não é grave. Grava até suspendeu o exame de ressonância magnética que o jogador faria. ?O exame só é feito quando há dúvida. E hoje eu não tenho dúvida em relação ao Luizão. Foi só uma contratura.? Luizão deve permanecer em tratamento de sete a dez dias. Esse período será bom também para o atacante se recuperar de uma atrofia de 2 centímetros na mesma coxa. O jogador ficará fora dos jogos contra o River-PI, quarta-feira, pela Copa do Brasil, e contra a Portuguesa, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo. Não haverá risco de o problema interferir na sua convocação para a seleção brasileira. Pelo contrário. ?O Luizão vai poder fazer bicicleta, correr, só ficará impedido de treinar. Terá o músculo e a condição física trabalhada justamente para não sofrer outro tipo de problema muscular?, explicou Joaquim Grava. O médico do Corinthians revelou que o jogador se machucou por cansaço. Viagens mais longas, como a que Luizão fez a Riad, com a seleção brasileira, desgastam o atleta. "Muitas vezes nem dá para treinar. Na volta, o jogador acaba se expondo fisicamente. E não é só o Luizão.? O atacante não quis falar com a imprensa nesta segunda-feira. Fez tratamento no clube e foi embora antes que o treinamento terminasse. Mas segundo o médico, Luizão está bem motivado. ?Como a contusão melhorou nas últimas 48 horas, ele ficou mais animado.?