Médico: morte de Serginho foi fatalidade O caso Serginho ganhou novo e importante capítulo nesta terça-feira, dia em que Edimar Bocchi, cardiologista do Incor responsável pelos exames realizados no jogador durante o primeiro semestre, saiu em defesa do São Caetano, após a conclusão do laudo da necropsia do Serviço de Verificação de Óbito (SVO). De acordo com Bocchi, o documento do SVO atesta que a morte de Serginho ocorreu por causa de uma miocardiopatia hipertrófica, "doença que não tinha relação com os problemas verificados nas avaliações do início do ano". "O acontecido foi uma fatalidade", declarou o médico do Incor. Esse será o argumento utilizado pelos advogados do São Caetano para inocentar o médico do clube, Paulo Forte, e o presidente, Nairo Ferreira de Souza. Ambos foram indiciados por homicídio doloso pelo delegado Guaracy Moreira Filho, do 34º DP de São Paulo, que finalizou o inquérito antes mesmo de ter recebido o laudo do SVO. Guaracy, no entanto, já entregou seu trabalho ao Dipo (Departamento de Inquéritos Policiais) e não fará alterações. O Dipo, posteriormente, passará o caso para o Ministério Público, que pode ou não indiciar Paulo Forte e Nairo Ferreira de Souza, independentemente do relatório do delegado. "Estranhamos que houvesse qualquer pronunciamento (de Guaracy) antes das informações do SVO, que são fundamentais", afirmou Cid Carvalhaes, advogado de Paulo Forte. O médico do São Caetano e Bocchi assinaram nota distribuída à imprensa por meio da qual definem como "fruto de uma fatalidade" a morte do atleta - após parada cardiorrespiratória, em 27 de outubro, durante partida entre São Paulo e São Caetano, no Morumbi. "Tal conclusão se baseia no fato de que os exames realizados em fevereiro de 2004 não terem demonstrado doença hipertrófica do coração, mas o exame do SVO agora divulgado apontou exatamente hipertrofia miocárdica como causa da morte. Os exames (feitos no Incor) não demonstraram hipertrofia", registrou o documento. Bocchi foi indagado pela Agência Estado se não estava mudando o discurso, já que, em depoimento ao 34º DP, recentemente, disse que Serginho tinha problemas no coração e corria risco de morrer. "O jogador continua praticando atividade esportiva. Que tenha sorte, pois as chances de óbito existem", alertou o médico em um de seus relatórios, após a bateria de exames, no primeiro semestre. Nesta terça-feira, o cardiologista do Incor esclareceu a situação. "Não vou dizer o que falei no depoimento, mas os exames feitos no Serginho apontaram coração de atleta, uma dilatação no coração e arritmia, mas não miocardiopatia", contou Bocchi. "Se havia risco de o Serginho jogar ou não, é outra coisa, mas ele não morreu por causa de problemas que tinha apresentado anteriormente", prosseguiu. "Qualquer coisa que ocorreu antes perde o valor." O médico do Incor garantiu com veemência que em nenhuma das avaliações feitas no zagueiro do São Caetano foi detectada miocardiopatia hipertrófica. A maioria dos órgãos de imprensa noticiou que Serginho tinha a doença, segundo informaram fontes ligadas ao próprio Incor. "Não é culpa da imprensa, mas ele nunca teve esse problema. Às vezes, as pessoas falam sem conhecimento, sem ter acompanhado os exames", observou Bocchi. O Incor avisou que as declarações e a distribuição do documento são de responsabilidade pessoal de Bocchi e não da instituição. "A causa da morte foi outra. O Serginho não tinha hipertrofia no momento da realização dos exames. Aguardamos que o Ministério Público, com um pouco mais de serenidade e isenção (que o delegado Guaracy Moreira Filho), reconheça que foi uma fatalidade", afirmou Luís Fernando Pacheco, advogado do São Caetano.