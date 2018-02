Médico não descarta liberar Magrão O médico do Palmeiras, Vinicius Martins, disse no final da manhã desta quarta-feira, que a escalação do volante Magrão para o jogo contra o Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, ainda não está totalmente descartada. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o médico informou que o jogador já não sente dores nos dedos da mão esquerda fraturados na segunda-feira, aumentando as chances de ser escalado. Martins lembrou ainda que a região foi protegida por um molde de um material próximo ao plástico. O molde resolveu um problema prático, já que os jogadores não podem atuar com qualquer tipo de gesso. ?A gente vai fazer o possível para liberá-lo?, disse o médico. Apesar disso, ele prefere ser cauteloso. ?O problema é que o jogo exige muito contato físico e na hipótese de uma queda ou mesmo um choque eventual, a contusão poderá ficar ainda mais complicada?, explicou. ?Se dependendesse só dele, com certeza iria para o jogo, mas tem coisas que não dependem apenas de nossa vontade?, salientou. Se Magrão não puder jogar, o técnico Jair Picernio deverá escalar Everaldo.