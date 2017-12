Médico otimista com Antônio Carlos Um dia depois de o médico Rodrigo Lasmar anunciar que Antônio Carlos corria risco de ser cortado, José Luís Runco, médico titular da Seleção Brasileira, contrariou o diagnóstico. "É bastante remota a possibilidade de o jogador ser desligado", disse Runco. Segunda-feira, o zagueiro pode ser liberado para treinar. Lúcio e Cafu, com dores musculares, também só treinarão segunda-feira. Runco disse que o problema de Antônio Carlos não era tão grave. Runco explica: "Ele foi avaliado quando se apresentou na Granja e o quadro era de luxação. Depois, passou por uma ressonância e ficou constatado que não era uma luxação e sim uma contusão. Não houve um rompimento. Ele levou uma pancada e com o tratamento deve estar isento de dores até segunda-feira". Antônio Carlos recebeu a notícia do médico sem muito entusiasmo. Apesar de ter dado algumas voltas ao redor do campo, disse que sentiu muitas dores no ombro direito. "Ainda dói muito. Vamos ver até segunda-feira se vai ser possível fazer os movimentos normais com os braços. Se eu perceber que não vou poder jogar normalmente serei o primeiro a comunicar ao Luiz Felipe". Lúcio, outro que estava encostado pelos médicos, se recuperou mas deve voltar aos treinos apenas segunda-feira. O caso mais recente é o de Cafu. "Havia suspeita de uma contratura. Fizemos uma ultrasonografia e não se constatou nenhuma lesão. Provavelmente ele esteja com cansaço na musculatura. Será poupado dos treinos até segunda-feira". Sem os três jogadores que estão sob cuidados médicos e com Cris e Éwerthon, liberados para o Cruzeiro e Corinthians, Scolari deve cancelar o coletivo que havia programado para amanhã. O primeiro treino entre titulares e reservas será terça-feira contra a Portuguesa do Rio. Rivaldo, apesar do pênalti perdido no primeiro jogo da decisão da Copa do Rei na derrota do Barcelona para o Celta por 3 a 1, deve se apresentar domingo, 22h, na Granja Comary. A comissão técnica da Seleção Brasileira garantiu que o jogador desembarcará neste sábado de manhã em São Paulo. Rivaldo passa o dia com a família e segunda-feira iniciará o trabalho sob o comando de Scolari.