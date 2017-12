Médico praticamente descarta presença de Baros na estréia O médico da seleção da República Checa, Peter Krejci, praticamente descartou neste sábado a presença do atacante Milan Baros na partida de estréia de sua equipe, marcada para a próxima segunda-feira, contra os Estados Unidos. "Seus problemas continuam, e a possibilidade de que se recupere até o dia do jogo é remota". Krejci disse ainda que a alternativa seria fazer com que Baros fosse submetido a uma infiltração, "mas isso poderia deixá-lo sem poder caminhar por uma semana". O jogador do Aston Villa não participou do treinamento realizado neste sábado - ele não treina há uma semana - devido a dores na planta do pé direito, em virtude de uma pancada sofrida no último amistoso de sua seleção, contra Trinidad e Tobago, na semana passada. O técnico Karel Bruckner disse que a decisão final sobre Baros será tomada neste domingo, quando a equipe viajar para Gelsenkirchen, local do jogo de estréia. "Nem os médicos e nem eu podemos dizer qual será a decisão".