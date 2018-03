Médico são-paulino confiante por Luizão O médico José Sánchez tem muita confiança na participação do atacante Luizão para a partida desta quarta-feira contra o Palmeiras. "Se fosse hoje, já dava para jogar. Vai ter mais tempo ainda de tratamento e, se não ocorrer nada de extraordinário, vai estar em campo. O Luizão tem feito o tratamento com gelo diariamente, isso ajuda na recuperação", disse o médico. Sábado, contra o Coritiba, Luizão sofreu um corte profundo na face esquerda do rosto, após um choque de cabeça com o volante Reginaldo Nascimento. Saiu do jogo e levou 19 pontos. REFORÇOS - As negociações com Roger e França continuam. Wagner Ribeiro, empresário de França, é o maior empecilho. Ele confirmou que o jogador quer voltar e que teria, inclusive, acertado salários com o clube. "Mas eu não quero que ele volte. Quero que fique mais dois anos na Europa." O empresário de Cicinho continua discutindo com a diretoria a renovação do jogador. Nesta segunda-feira, houve outra reunião inconclusiva.