Médico terá papel decisivo na seleção Os jogadores resolvem em campo, mas a bola agora está com José Luís Runco. O médico da seleção brasileira será decisivo na escalação do time que enfrenta a Alemanha no sábado, pela semifinal da Copa das Confederações. Depois de conversar com cada um dos candidatos a titular, já na concentração em Nuremberg, ele se reúne com Parreira para lhe dar um quadro detalhado da condição física do grupo. A cautela faz sentido. A maior parte do elenco está reunida desde o dia 31 de maio, para os jogos contra Paraguai e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa - em seguida, embarcou para a Alemanha. Nesse período, houve várias viagens, mudança de fuso horário, cinco jogos e muitos deslocamentos para treinos e hotéis. "Isso provoca desgaste e deve ser levado em conta", avisou o médico da seleção. Runco, porém, não pinta uma situação alarmante. Em sua opinião, até que os jogadores vêm reagindo muito bem, porque nessa fase toda não constatou um caso sequer de contusão mais grave. Uma dor aqui, um ligeiro mal-estar acolá e queixas mais ou menos gerais de cansaço é que tomaram seu tempo. "Neste momento, o importante é repouso, boa alimentação e atenção aos avisos que o corpo dá", afirmou o médico. Um aspecto, no entanto, está claro - e Parreira fez questão de repetir nas últimas entrevistas. Se alguém reclamar de algo mais grave, ficará fora do jogo deste sábado. Pois agora não há mais margem para riscos. "Mas isso não deve ocorrer", revelou Runco, que nesta quinta-feira já fez uma avaliação prévia do grupo e ficou satisfeito. Descanso - Ninguém cometeu excessos no primeiro dia de folga completo desde a chegada à Alemanha. Os jogadores foram autorizados a sair desde a noite de quarta, após o empate com o Japão, e a única recomendação era a de que estivessem de volta até as duas da tarde desta quinta. Poucos foram passear pela manhã. Zé Roberto, Juninho Pernambucano e Cicinho foram alguns dos que se dispuseram a dar uma volta no centro de Colônia, visitar a catedral e fazer compras. Muitos ficaram no silêncio do Hotel Lerbach e até fizeram hidroginástica.