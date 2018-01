Médicos asseguram que saúde de Maradona está melhor O estado de saúde do ex-jogador argentino Diego Maradona segue melhorando, afirmaram nesta terça-feira os médicos do hospital de Los Arcos, em Buenos Aires, onde ele está internado desde a última sexta. "Se sua evolução continuar assim, ele receberá alta médica para continuar o tratamento com seu médico particular, fora da clínica", disse o boletim médico distribuído à imprensa. Maradona, que "está consolidando sua recuperação física" segundo o boletim, recebeu a visita dos dois psiquiatras que o ajudaram entre os dias 28 de março e 13 de abril no hospital Güemes. Eles também serão responsáveis pelo tratamento ao ex-jogador após a alta. Os parâmetros bioquímicos de Maradona não eram normais até a segunda-feira, segundo o boletim divulgado naquele dia. Porém, os médicos do hospital de Los Arcos não fizeram nenhuma referência a este assunto no relatório. Os médicos da clínica informaram que o próximo parecer será divulgado ao meio-dia de quarta-feira - o que confirma que o ex-jogador ficará internado pelo menos mais um dia. Maradona, que sofreu uma hepatite tóxica aguda pelo consumo de álcool, ficou 13 dias no hospital Güemes. No último dia 10, ele pressionou os médicos do local para receber alta. A decisão foi criticada pelo médico particular do jogador, Alfredo Cahe. Dois dias e meio depois, o ex-craque da seleção argentina, atualmente com 46 anos, voltou a um hospital. "O importante agora é controlar sua abstinência [ao álcool], e fazer com que Diego deixe a clínica quando os exames apontarem que ele está bem", afirmou Cahe, reiterando que o tratamento psicológico e psiquiátrico será crucial em sua recuperação.