Médicos da Juventus são banidos por dois meses do futebol

Dois médicos da Juventus foram banidos do futebol por dois meses após um erro cometido no tratamento de Fabio Cannavaro, mordido por um inseto, segundo informações no site do Comitê Olímpico Italiano (www.coni.it) nesta quinta-feira.

Os médicos Bartolomeo Goitre e Luca Stefanini foram punidos após uma confusão de documentação, na qual Cannavaro deixou de receber uma licença para uma injeção emergencial de cortisona após uma picada de inseto no ano passado. Posteriormente, o jogador testou positivo num exame antidoping.

O capitão da seleção italiana já foi absolvido no caso.

(Reportagem de Paul Virgo)