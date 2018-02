Médicos de Jundiaí avaliam Maradona Uma equipe de médicos do Hospital Máster Mind, de Jundiaí, instituição especializada no tratamento de dependentes químicos, viaja nesta sexta-feira para a Argentina, para avaliar o ex-jogador Diego Maradona. Os médicos que já cuidaram de João do Pulo até a sua morte, são Antônio Miguel Filho, Luiz Eduardo Irineu Souza Miguel e George Nobuzada. Há 90% de chances de Maradona realizar um tratamento no hospital localizado na zona rural de Jundiaí. De acordo com Antônio Miguel Filho, na Argentina, na Clínica Del Parque, os médicos vão conversar com o ex-jogador para saber se ele tem interesse em se recuperar. O tratamento já foi até definido, com três fases, sendo uma para cuidar da abstinência; a segunda para conscientização e outra para reinserção social. O quarto da Ala Vip, que tinha o número 3, foi alterado para "10", em homenagem ao argentino, que fez apenas duas exigências: segurança e campo de golfe. Além de contar com cerca de 40 câmeras que vigiam o hospital 24 horas por dia, o Master Mind vai reforçar o número de profissionais. "Maradona pode até fazer um tratamento prolongado no Brasil", comentou Miguel. Segundo o hospital, que é reconhecido no País pela recuperação de dependentes, a transferência de Maradona para a Suíça poderia até ser cancelada, devido aos altos custos no exterior.