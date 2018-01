Médicos descartam que Diego Maradona tenha pancreatite Os médicos que atenderam nesta sexta-feira o ex-jogador argentino Diego Maradona descartaram a princípio que ele apresente um quadro de pancreatite crônica, embora tenham recomendado que o paciente continue sob observação. Oscar Cicco, diretor do Hospital Madre Teresa de Calcutá da localidade de Ezeiza, onde Maradona foi internado na madrugada desta sexta, disse em entrevista coletiva que o quadro do paciente "é estável" e que ele está fora de perigo. No entanto, o diretor do hospital recomendou que o ex-jogador permaneça sob observação médica por mais dois ou três dias. Cicco confirmou que Maradona será transferido em breve para uma clínica de Buenos Aires a pedido de seu médico pessoal, Alfredo Cahe. O diretor do hospital de Ezeiza (30 quilômetros ao sul de Buenos Aires) disse que o ex-jogador foi internado com uma "forte dor abdominal", examinado pelos médicos de plantão e, "devido a seus antecedentes", levado à unidade de cuidados intensivos. Maradona passou por vários exames e foi medicado para diminuir as dores. Cicco disse que as análises iniciais não "identificam nenhuma patologia", por isso está descartada uma "eventual pancreatite tóxica", mas esclarece que novas avaliações devem ser feitas para acompanhar a evolução do quadro. Diante disso, o médico disse que a infecção hepática crônica sofrida por Maradona está "controlada". Quanto ao ânimo do ex-jogador, o médico disse que, apesar de Maradona ter manifestado "preocupação e dor", se mostrou "muito colaborador o tempo todo" com o pessoal médico. Maradona disse aos médicos que não comeu nem tomou "nada estranho", que seguiu a dieta prescrita e que a dor abdominal "apareceu de repente". O ex-astro do futebol argentino tinha deixado a clínica Güemes da capital argentina na quarta-feira, depois de ficar internado por duas semanas em conseqüência de uma hepatite aguda tóxica devido ao consumo de álcool. Após ter recebido alta, Maradona tinha se mudado para um sítio nos arredores de Buenos Aires, de onde foi transferido nesta sexta, às 5 horas, de ambulância até o hospital de Ezeiza.