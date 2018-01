Médicos do Fla liberam 4 jogadores O Flamengo está aproveitando a semana de paralisação do Campeonato Brasileiro, por causa dos jogos da seleção nas Eliminatórias, para recuperar os jogadores machucados. Nesta terça-feira, foram liberados pelos médicos o lateral-direito Rafael, o lateral-esquerdo Ânderson e os zagueiros Fernando e Fabiano Eller. O técnico Oswaldo de Oliveira ainda espera por Felipe e Jean. "O ideal é poder jogar toda semana, mas esta parada acabou sendo benéfica para nós porque pudemos trabalhar em especial com alguns jogadores", disse o treinador. "O Jean vai se apresentar normalmente para treinar, enquanto o Felipe precisa de mais cuidado devido ao problema no púbis." O atacante Zé Carlos torceu o pé, mas não preocupa os médicos do clube.