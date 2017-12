Médicos do Japão liberam Nakamura para jogo contra Croácia A delegação da seleção japonesa informou neste sábado que o meia-atacante Shunsuke Nakamura se recuperou de um resfriado e de febre e deverá participar normalmente do jogo contra a Croácia, marcado para este domingo, em Nuremberg. "Ele está bem", disse o assessor de imprensa da equipe, Ichirota Fukushi. "Ele se reintegrou ao time e vai treinar normalmente esta tarde (sábado)". Autor do único gol japonês na derrota de 3 a 1 para a Austrália, na última segunda-feira, Nakamura deixou a partida com uma lesão na coxa esquerda. Desde então, ele mal treinou e era dúvida para o segundo compromisso de sua equipe. Os médicos da delegação confirmaram que o meia esteve com febre nos últimos dias, mas insistiram que ele não era dúvida para o jogo contra a Croácia. Assim, o técnico Zico poderá contar com força máxima, já que o zagueiro Akira Kaji se recuperou de uma contusão no tornozelo e vai retornar à equipe. Perdedores na primeira rodada do grupo F, Japão e Croácia lutam para evitar nova derrota e virtual eliminação da Copa.