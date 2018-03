Médicos já falam em alta para Maradona "Maradona poderá voltar a jogar futebol". A afirmação foi disparada por Alfredo Cahe, médico pessoal do ex-astro do futebol argentino, que rapidamente explicou que a prática desse esporte seria apenas "recreativa". Entusiasmado com a recuperação de "El Diez" - a quem atende desde que este tinha 16 anos - Cahe afirmou que o ex-jogador, "se Deus ajudar", estará no dia 16 de maio na festa de 15 anos de sua filha mais jovem, Gianinna. No dia 18 de abril, Maradona foi levado às pressas até ali a clínca Suíço-Argentina, tremendo e suando muito. O comunicado médico oficial, na ocasião, afirmou que tratava-se de uma pneumonia. Mas, os analistas esportivos, céticos, consideravam que era uma nova overdose de cocaína, similar à que no ano 2000 quase levou Maradona à morte. Nesta quinta-feira, Cahe desmentiu novamente as informações sobre a overdose, sustentando que o principal problema do obeso ex-jogador é seu "excesso de peso". Segundo o médico, a saúde dele complicou-se com o quadro de infecção pulmonar que atualmente padece". Dias atrás, Maradona estava com 110 quilos. Desde a internação, teria perdido alguns quilos, "mas não muito". O peso ideal de Maradona - que tem 1,68 de altura - afirmam os médicos, é de 70 quilos. Até o fim da tarde desta quinta-feira, a clínica não havia emitido o costumeiro comunicado oficial diário. Nas portas da clínica, as especulações indicavam que tendo em vista a melhoria gradual de "El Diez", não era necessário o boletim. CAMISETA - A proposta de um grupo de jogadores de eliminar o número 10 das camisetas da seleção argentina como forma de homenagear Maradona (que é conhecido como "El Diez" por ter utilizado a camiseta 10 durante anos) irritou os predecessores do ex-astro no uso desse número. Esse foi o caso de "El Matador", como é chamado Mario Alberto Kempes, que usou a camiseta número 10 na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina. "O 10 é o número que usam os melhores jogadores do mundo e acho que a Argentina, algum dia, terá um jogador igual a Diego", disparou Kempes em uma entrevista ao jornal "La Voz del Interior", de Córdoba. "Quem sabe, daqui a 100 anos nascerá outro Maradona, que vai querer usar a camiseta 10. Remover a 10 seria uma coisa chocante, difícil de acreditar", lamentou. A FIFA anunciou que aguarda a solicitação oficial da AFA para começar a analisar a eventual remoção da camiseta 10. Anos atrás, a FIFA recusou um pedido similar. BANDERAZO - Neste sábado à tarde os fanáticos de Maradona realizarão um "banderazo" (bandeiraço), ou seja, uma manifestação na qual ostentarão as cores da bandeira argentina e camisetas de "El Diez". A idéia da marcha - que será realizada ao redor do Obelisco - o monumento-símbolo de Buenos Aires - é a de celebrar a recuperação de Maradona, que está caminhando e falando novamente.