Médicos vetam estréia de Ronaldo O Real Madrid tinha preparado uma grande festa para a estréia de Ronaldo, nesta quarta-feira, no estádio Santiago Bernabeu, contra o Genk (Bélgica), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Mas os médicos do clube espanhol vetaram o atacante brasileiro nessa partida, por causa de uma leve contusão muscular na perna esquerda. ?Os médicos nos aconselharam que ele não jogue. A lesão não é nada preocupante, mas Ronaldo não foi contratado para uma partida ou para um mês, e sim para cinco anos. E se ele não tem garantias físicas, não será forçado?, explicou o técnico do Real, Vicente Del Bosque. Por conta da contusão, Ronaldo não treinou nesta terça-feira com o resto do time. Mas ainda não está descartada a possibilidade dele finalmente estrear no sábado, contra o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. ?Espero poder contar com ele em breve?, limitou-se a dizer o treinador do Real. O artilheiro da Copa da Coréia/Japão foi contratado pelo Real Madrid, depois de longa negociação com a Inter de Milão, no final de agosto. Desde então, vem se recuperando de pequenas contusões e tentando entrar em forma física.