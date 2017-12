Médicos vetam Ronaldo para estréia A expectativa de ver Ronaldo na rodada de abertura do Campeonato Italiano, dia 26 de agosto, sofreu hoje um novo golpe. Depois de analisarem os resultados de exames de ressonância magnética a que o jogador foi submetido no início da semana, os médicos da Policlínica San Matteo de Pavia, recomendaram a ele repouso absoluto. Ronaldo deveria participar ontem de um amistoso contra o Watford, time da Segunda Divisão inglesa, numa partida que estava sendo considerada sua volta aos gramados depois de 15 meses e meio em recuperação de duas operações no joelho direito. De acordo com o assessor Rodrigo Paiva, o jogador havia reclamado de dores musculares e preferiu se poupar no amistoso por medida de precaução. Os exame mostram uma contratura no músculo da perna esquerda, resultado de um esforço excessivo ocorrido em um treinamento na semana passada. Os médicos acreditam que a recuperação será lenta. O atacante deverá observar 24 horas sem nenhum tipo de atividade física e amanhã prosseguirá o tratamento na localidade de Appiano Gentile. O restante da equipe seguirá para a concentração da Inter em Bormio.