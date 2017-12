Medida de segurança para EUA faz 1.ª vítima na Venezuela

As rígidas medidas de segurança que cercam o dia-a-dia da seleção norte-americana de futebol na Copa América da Venezuela já fizeram uma "vítima" - um funcionário que supervisionou a chegada da equipe ao país foi suspenso por não prestar toda a atenção devida ao processo. O responsável por carimbar os passaportes dos jogadores recebeu uma punição da Força Aérea local por não comparar as fotos com os dados dos integrantes da delegação, informou uma fonte da organização, que não especificou qual foi a punição imposta. A equipe dos Estados Unidos chegou à Venezuela na noite de segunda-feira e a segurança imposta pelas forças locais impediu que os jornalistas e torcedores pudessem se aproximar dos jogadores. A situação foi a mesma na terça-feira, e os atuais campeões da Copa Ouro da Concacaf realizaram seu primeiro treino em Maracaibo sob o olhar atento de seguranças. A punição ao funcionário e as rígidas medidas de segurança são conseqüência do confronto ideológico que o presidente venezuelano Hugo Chávez trava com os Estados Unidos. Chávez, que na terça-feira participou da cerimônia de abertura da competição ao lado de Diego Maradona e do presidente boliviano, Evo Morales, disse que os Estados Unidos tinham intenção de arruinar o desenvolvimento normal da competição. Para o governo de Washington, o presidente é uma ameaça de desestabilização para a região. Os Estados Unidos estréiam quinta-feira contra a Argentina pelo Grupo C da Copa América, que também conta com Colômbia e Paraguai. Antes do treinamento de terça, o goleiro Kasey Keller disse numa entrevista coletiva que sua equipe precisa ter muito cuidado com o poderio ofensivo da Argentina. "E impressionante a capacidade deles de fazer gols. Mas não temos medo, mas sim respeito", afirmou.