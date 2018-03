Medo da eliminação agita o Palmeiras O pesadelo azul está de volta ao Parque Antártica. A derrota por 1 a 0 para o desfalcado São Caetano era o que de pior poderia ter acontecido ao Palmeiras. O time, que teve folga nesta quinta-feira, terá de ganhar a partida de volta, quarta-feira, no Palestra Itália, por no mínimo dois gols de diferença para seguir na Libertadores. Para piorar, o ?Azulão? do ABC, desta vez, contará com seu principal jogador, o lateral-esquerdo César. Caso seja eliminado das quartas-de-final da Libertadores, o Palmeiras só voltará a campo em uma partida oficial em dois meses, no dia 14 de julho, contra o Guarani, na abertura do Campeonato Brasileiro. Até lá, o emprego do técnico Celso Roth estará ameaçado. Ele mais uma vez foi chamado de ?burro? e quase foi agredido por torcedores na saída do estádio Anacleto Campanella, após a derrota na quarta-feira. Torcedores apedrejaram o ônibus do clube. Conselheiros mais exaltados pediam a volta de Wanderley Luxemburgo. O goleiro Marcos, experiente, definiu o atual momento da equipe: "Foi uma vitória merecida (do São Caetano) e agora, teremos de trabalhar muito para reverter essa situação." O prejuízo técnico não é o único a que o Palmeiras, ainda sem patrocinador, está sujeito nesse momento. A eliminação ainda na segunda fase da Libertadores significará perder a maior parte do prêmio de US$ 4,9 milhões (cerca de R$ 11 milhões) que o campeão da competição acumulará.