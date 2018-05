Medo de lesões faz Mano poupar três jogadores no Corinthians

SÃO PAULO - Mano Menezes levou todos os titulares para Manaus, mas deve dar descanso para o lateral-esquerdo Fábio Santos, o volante Guilherme e o atacante Romarinho, nesta quarta-feira, às 22h, diante do Nacional-AM, na Arena Amazônia, pela segunda fase da Copa do Brasil. Pelo menos foi isso que o treinador indicou no treino que comandou nesta terça-feira à tarde no local da partida.

O trio trabalhou entre os reservas, enquanto Uendel, Bruno Henrique e Luciano treinaram com os titulares. As alterações não mudam o desenho tático da equipe. A ideia de Mano é evitar que o desgate provocado pela umidade e as altas temperaturas de Manaus se transforme em lesão.

A aspecto físico preocupa o treinador porque o Corinthians jogou no domingo, diante do Flamengo, fez na segunda-feira uma viagem longa para Manaus e no domingo vai encarar o Chapecoense em Santa Catarina.

O objetivo de Mano na partida desta quarta-feira é pressionar o adversário desde o início para vencer por dois ou mais gols de diferença e eliminar o jogo de volta – o confronto está agendado para o dia 14 de maio no Pacaembu, mas pode ser transferido para a Arena Corinthians. Para alcançar o seu objetivo, a equipe deve contar com o apoio da torcida. São esperados 40 mil torcedores (o estádio tem capacidade para 44 mil), a maioria corintianos.