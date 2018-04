Medo toma conta de dirigentes na Fifa após operações do FBI

Assim que e eleição de Joseph Blatter foi concluída na sexta-feira, no centro de convenções que recebia centenas de cartolas, cartazes foram colocados nos portões da Fifa informando aos participantes sobre os destinos dos carros oficiais: "aeroporto".

Desde que as operações do FBI foram realizadas no hotel de luxo que serve de base para a Fifa em Zurique e que terminou com a prisão de sete pessoas, dirigentes de todo o mundo não dormem bem e se apressaram para deixar a Suíça. "Eu não tenho nada a ver com isso. Mas sei de muita gente que se queixa de não estar conseguindo dormir", declarou ao Estado um membro da Conmebol, na condição de anonimato.

Nenhum deles quer viver a mesma situação que José Maria Marin, Eugenio Figueredo e outros, acostumados a uma vida de luxo, suítes presidenciais, tratamento de chefe de estado e privilégios. Agora, estão em uma prisão sem celular, com uma hora apenas de banho de sol por dia e uma comida correta, mas sem excessos.

Apesar de a prisão usada ser uma detenção modelo, com banheiro privativo, a situação de Marin se contrasta com o hotel Baur au Lac onde se hospedava em quartos de mais de R$ 3 mil, salas no prédio de mármore e vidro de US$ 230 milhões da Fifa, das Mercedes negras com motoristas com luvas e um exército de meninas impecáveis que se ocupam de sorrir, carregar pastas e conduzir os dirigentes a suas reuniões.

O Estado antecipou que a Justiça suíça dificilmente dará a Marin o direito de esperar pela extradição em liberdade condicional. Mas ele poderá até mesmo receber a opção de trabalhar na prisão, se desejar.

Nos últimos dias, o medo tomou conta dos dirigentes e a Fifa, mesmo com o cartola suíço em seu comando, entrou numa nova era. Blatter admitiu que "mais notícias ruins virão", enquanto autoridades americanas confirmaram na sexta-feira que uma nova rodada de indiciamento vai ocorrer.

Conselheiros jurídicos contratados por diferentes federações chegaram a fazer recomendações para que aqueles que estivessem mais preocupados que não hesitassem em deixar a Suíça. Muitos ainda anteciparam suas viagens e, ainda na sexta-feira, sairiam diretamente da Fifa para o aeroporto. Outros já se questionavam se deveriam voltar para a Fifa em setembro, quando ocorre a nova reunião dos cartolas.

Nesta semana, muitos desses cartolas ainda fugiam da imprensa, por entradas nos fundos de hotéis, garagens e pedindo proteção extra de seguranças. Um dos guardas contou ao Estado que recebeu a ordem de evitar qualquer contato dos jornalistas com os dirigentes.

Em encontros a portas fechadas, os cartolas exigiam saber o que estava ocorrendo e se suas confederações teriam assistência legal.

A decisão de Marco Polo Del Nero de deixar o Congresso da Fifa gerou um constrangimento ainda maior, com muitos deles indicando que era um "sinal negativo". Walter de Gregório, que chefia o Departamento de Comunicação da Fifa, era o retrato do constrangimento. "Não estou sabendo de nada", disse. Questionado se os cartolas estavam antecipando seus retornos, o chefe de segurança da Fifa, Ralf Mutchke, apenas ficou em silêncio.

CLIMA

Nas festas que normalmente a Fifa organiza, o clima não era de comemoração, mesmo que a música tenha sido intensa. Já na abertura do Congresso, o jantar de gala também não parecia ser a prioridade. Angel Villar, presidente da Federação Espanhola, era um dos dirigentes que caminhavam de forma apressada de um lado a outro, enquanto grupos com a dirigente australiana Moya Dodd debatiam a situação.

Num outro canto, Wilmar Valdez, presidente da Federação Uruguaia de Futebol, ouvia de um colega como os EUA haviam sido "hipócritas" ao investigar a Fifa. "O que é ainda que pode ocorrer?", questionavam.

Na noite da sexta-feira, enquanto a pista de dança não contou com um grande número de participantes, muitos deles estavam em cantos da sala comentando a situação e tentando entender o que poderia ocorrer.

O próprio Blatter adotou um tom de complô para explicar a crise. Mas não disfarçava o nervosismo ao ser questionado se temia ser preso. "Preso por que?". A questão era tabu entre os africanos. "Isso não existe", declarou um delegado nigeriano, sobre o risco de prisões entre as federações africanas.

TRAIÇÃO

Mas a crise também abriu outra realidade na Fifa: a da desconfiança mútua entre cartolas, depois que parte das denúncias foram feitas justamente por aqueles que estavam dentro da Fifa em delações premiadas. Chuck Blazer, ex-membro do Comitê Executivo, levava um gravador em seu molho de chaves.

Rafael Salguero, membro do Comitê Executivo da Fifa e representante da Guatemala, contou ao Estado que foi até Blatter para o alertar sobre as pessoas que estão ao seu lado. "Eu disse para ele ter cuidado. Novas pessoas vão assumir postos na Fifa e precisa entender quem são", completou.

Nem todos tentaram abafar a crise. "Bandido é bandido", disse um dos dirigentes europeus, pedindo para não ser identificado. "Existe uma cultura da corrupção que precisa mudar", completou Domenico Scala, auditor da Fifa, visivelmente satisfeito com o que ocorria.